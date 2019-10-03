...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT LATE THIS EVENING FOR LOCALES NEAR
AND JUST SOUTH OF I-80...
.A POTENTIAL FOR A NARROW CORRIDOR OF HEAVIER RAINFALL EXISTS
LATER THIS EVENING FOR LOCALES ROUGHLY NEAR AND SOUTH OF I-80. THE
MAIN WINDOW FOR HEAVIER RAINFALL WILL BE BRIEF, ROUGHLY FROM
MIDNIGHT TO 4 AM.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 5 AM CDT
THURSDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL ILLINOIS, NORTH
CENTRAL ILLINOIS, AND NORTHEAST ILLINOIS, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL ILLINOIS, LIVINGSTON. IN NORTH
CENTRAL ILLINOIS, LA SALLE. IN NORTHEAST ILLINOIS, GRUNDY,
KANKAKEE, KENDALL, AND WILL.
* FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 5 AM CDT THURSDAY
* THE POTENTIAL EXISTS FOR A LOCALIZED AREA OF HEAVIER SHOWERS AND
THUNDERSTORMS TO DEVELOP THROUGH THE REST OF THE EVENING AND
INTO THE OVERNIGHT HOURS NEAR AND JUST SOUTH OF THE I-80
CORRIDOR. SOME OF THESE AREAS RECEIVED OVER HALF A FOOT OF RAIN
LAST FRIDAY, AND SOILS CAN'T ACCEPT MUCH ADDITIONAL RAINFALL IN
A SHORT PERIOD. GIVEN THE POTENTIAL FOR HEAVIER RAINFALL TO
DEVELOP OVER THESE SATURATED SOILS, A FLASH FLOOD WATCH HAS BEEN
ISSUED FROM MIDNIGHT TO 5 AM TONIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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