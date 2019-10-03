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Daily Journal/File

Bourbonnais Upper Grade Center defeated Pontiac 5-4 in Monday's IESA Class AAA Sectional championship to advance to this weekend's IESA Class AAA State Finals at Eastside Centre in East Peoria.

The Tigers will enter the weekend with a 16-1 record and will take on 18-0 Springfield Lincoln in the first round on Friday.

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