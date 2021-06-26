Emmett and Susan Zumwalt, of Kankakee, celebrated their 50th wedding anniversary June 19 with a gathering at Brickstone Brewery. The event was hosted by their children. The couple was married June 19, 1971.

They have three children: Emmett Zumwalt (Kelly Rudolph), of Chebanse; Karl (Laura) Zumwalt ,of Kankakee; and Katy (Michael) Manau, also of Kankakee. They also have four grandchildren.