Silver-Lambert Engagement
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The parents of Jenna Silver and Ryan Lambert, both of Chicago, are happy to announce the engagement and approaching marriage of their children. The couple will be married Sept. 14 at CD & ME, Frankfort.

Jenna Silver is the daughter of Michael and Lori Silver, of Elmhurst. Ryan is the son of Jeffrey and Julie Lambert, of Clifton.

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