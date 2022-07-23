Marcotte 80th Birthday

Melvin Marcotte, of Clifton, will celebrate his 80th birthday with a family gathering Aug. 3. He has four children with Carol (deceased): Melonia (Tom), Miron (Anne), Merle (Dawn) and Milton (Julie); as well as two step-children with wife, Rosalind: Maria (Ken) and Joe (Cindy). He has 18 grandchildren and eight great-grandchildren.

Melvin has been a farmer his entire life in the Beaverville and Ashkum-Clifton areas.

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