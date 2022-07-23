Marcotte 80th Birthday

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 487 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB LA SALLE
LEE OGLE WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KANKAKEE KENDALL
LAKE IL MCHENRY WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
JASPER LAKE IN NEWTON
PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM,
CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DEMOTTE,
DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND,
JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LA SALLE, LEMONT, LOMBARD,
MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO,
MORRIS, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK,
OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, RENSSELAER,
ROCHELLE, ROCKFORD, ROSELAWN, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE,
VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK,
AND YORKVILLE.
Melvin Marcotte, of Clifton, will celebrate his 80th birthday with a family gathering Aug. 3. He has four children with Carol (deceased): Melonia (Tom), Miron (Anne), Merle (Dawn) and Milton (Julie); as well as two step-children with wife, Rosalind: Maria (Ken) and Joe (Cindy). He has 18 grandchildren and eight great-grandchildren.
Melvin has been a farmer his entire life in the Beaverville and Ashkum-Clifton areas.