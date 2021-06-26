THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 321 IN
EFFECT UNTIL 7 PM CDT /8 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANKAKEE WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
BENTON JASPER LAKE IN
NEWTON PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS,
CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, DEMOTTE,
DOWNERS GROVE, DWIGHT, EVANSTON, FAIRBURY, FOWLER, GARY,
GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LEMONT,
LOMBARD, MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, NAPERVILLE,
OAK LAWN, ORLAND PARK, OXFORD, PARK FOREST, PAXTON, PONTIAC,
PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, SCHAUMBURG, VALPARAISO, WATSEKA,
WHEATON, AND WILMINGTON.