Lakeview College of Nursing recently held three ceremonies to honor students who achieved the transition into clinical practice within their bachelor's degree nursing program.

Among those honored were:

• Ashley Matusiak, of Coal City, who attends Lakeview's Charleston Campus.

• Olivia Powell, of Cissna Park, who attends Lakeview's Danville Campus.

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