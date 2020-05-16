Katelyn A. Peters of Manteno graduated with a Doctor of Medicine (M.D.) degree from the University of Illinois College of Medicine in Rockford during a commencement ceremony held on May 2, 2020. She will complete her internal medicine residency at Lutheran General Hospital in Park Ridge.

She is the daughter of David and Janis Peters of Manteno.

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