...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...
KANKAKEE RIVER NEAR WILMINGTON AFFECTING GRUNDY...KANKAKEE AND
WILL COUNTIES
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...INDIANA...
DES PLAINES RIVER NEAR GURNEE AFFECTING LAKE COUNTY
DES PLAINES RIVER NEAR DES PLAINES AFFECTING COOK COUNTY
DES PLAINES RIVER AT RIVERSIDE AFFECTING COOK COUNTY
FOX RIVER AT ALGONQUIN LOCK & DAM TAILWATER AFFECTING KANE AND
MCHENRY COUNTIES
FOX RIVER AT MONTGOMERY AFFECTING KANE AND KENDALL COUNTIES
FOX RIVER AT DAYTON AFFECTING LA SALLE COUNTY
KANKAKEE RIVER AT SHELBY AFFECTING LAKE AND NEWTON COUNTIES
KANKAKEE RIVER AT MOMENCE AFFECTING KANKAKEE COUNTY
MAZON RIVER NEAR COAL CITY AFFECTING GRUNDY COUNTY
WB DU PAGE RIVER AT WARRENVILLE AFFECTING DU PAGE COUNTY
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...
DES PLAINES RIVER AT LINCOLNSHIRE AFFECTING LAKE COUNTY
DU PAGE RIVER AT SHOREWOOD AFFECTING WILL COUNTY
EAST BRANCH DU PAGE RIVER AT BOLINGBROOK AFFECTING DU PAGE AND
WILL COUNTIES
THE FOLLOWING FORECASTS ARE BASED ON OBSERVED PRECIPITATION AS WELL
AS FORECAST PRECIPITATION 24-48 HOURS INTO THE FUTURE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY...TURN AROUND AND
FIND AN ALTERNATE ROUTE.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE KANKAKEE RIVER AT MOMENCE, OR FROM IL/IN STATE LINE DOWNSTREAM
TO CONFLUENCE WITH IROQUOIS RIVER AT AROMA PARK.
* UNTIL LATE SATURDAY NIGHT.
* AT 745 PM FRIDAY THE STAGE WAS 5.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 5.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO RISE NEAR 5.4 FEET BY EARLY
SATURDAY. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE BY SATURDAY
EVENING.
* IMPACT...AT 5.5 FEET...LOW-LYING AREAS OF ISLAND PARK INUNDATED IN
MOMENCE. FLOODING OF EAGLE ISLAND ROAD NEAR SUN RIVER TERRACE.
&&
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