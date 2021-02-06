Several local students were named to the fall 2020 dean's list at Bradley University, including:
Beecher
- William Jackson, majoring in electrical engineering
Bourbonnais
- Taylor Arseneau, majoring in Learning Behavior Specialist I
- Hannah Bilgri, majoring in Early Childhood Education
- Zoey Bunnell, majoring in Interactive Media Animation
Bradley
- Alysia Solis, majoring in FCS hospitality leadership
Clifton
- Kenzie Lindgren, majoring in user experience design
Cullom
- Jackilyn Weller, majoring in health science
Diamond
- Natalie Schoeneck, majoring in early childhood education
Gardner
- Sean Hansen, majoring in construction
Grant Park
- Grace Gorman, majoring in nursing
Kankakee
- Mikayla Hendershott, majoring in psychology
- Sara Koronkowski, majoring in psychology
- Devan Wilbur, majoring in communications
Kempton
- Cierra Conrad, majoring in theatre arts
Manhattan
- Kaitlyn Goetz, majoring in FCS dietetics
- Jax Melville, majoring in history and social studies education
- Cailyn Talamonti, majoring in interactive media animation
Peotone
- Ian Hamann, majoring in finance
Wilmington
- Dustin Kelly, majoring in electrical engineering
- Maja Mallory, majoring in psychology
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