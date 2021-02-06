Several local students were named to the fall 2020 dean's list at Bradley University, including:

Beecher

  • William Jackson, majoring in electrical engineering

Bourbonnais

  • Taylor Arseneau, majoring in Learning Behavior Specialist I
  • Hannah Bilgri, majoring in Early Childhood Education
  • Zoey Bunnell, majoring in Interactive Media Animation

Bradley

  • Alysia Solis, majoring in FCS hospitality leadership

Clifton

  • Kenzie Lindgren, majoring in user experience design

Cullom

  • Jackilyn Weller, majoring in health science

Diamond

  • Natalie Schoeneck, majoring in early childhood education

Gardner

  • Sean Hansen, majoring in construction

Grant Park

  • Grace Gorman, majoring in nursing

Kankakee

  • Mikayla Hendershott, majoring in psychology
  • Sara Koronkowski, majoring in psychology
  • Devan Wilbur, majoring in communications

Kempton

  • Cierra Conrad, majoring in theatre arts

Manhattan

  • Kaitlyn Goetz, majoring in FCS dietetics
  • Jax Melville, majoring in history and social studies education
  • Cailyn Talamonti, majoring in interactive media animation

Peotone

  • Ian Hamann, majoring in finance

Wilmington

  • Dustin Kelly, majoring in electrical engineering
  • Maja Mallory, majoring in psychology