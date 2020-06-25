The following students were named to the honor roll at Bishop McNamara High School for the second semester:
Gold Honor Roll
Seniors: Joe Allegro, Hectro Alvarez, Madison Bylak, Ben Clark, Jocelyn Clodi, Brandon Courtney, Connor Curtis, Lily Edwards, Riley Ford, Taylor Gilbert, Josh Granger, Jennifer Guerrero, Noah Hayden, Jacqualyn Henrichsen, Daisha Johnson, Kara Kleinert, Kolton Krutsinger, Molly Kuntz, Mackenzie LaCost, Michael Lanie, Sarah Littrell, Samantha Miller, Michael Mills, Elle Nugent, Emilie Nugent, Max O’Connor, Yoana Perez, Joe Pizur, Jude Pommier, Connor Powers, Toryn Provost, Wesley Provost, Sophia Ramirez, Isaac Ruder, Nicole Sansone, Abbey Short, Brayden Smith, Mya Smithberg, Kylie Sullivan, Ciara Sykes, Lauryn Thomas, Avery Turro, Nicholas Viglia
Juniors: Emily Antognoli, Jade Baker, Landon Blanchette, Sydney Born, Blaine Christie, Amelia Conroy, Hailey Dexter, Victoria Dilday, Adrienne Fritz, Sydney Fulford, Emma Gerth, Katelyn Godin, Madison Hamilton, Piper Hanson, Ryan Hardesty, Jayce Hedge, Faith Horn, Ethan Howard, Isabella Jeck, Riley Jones, Victoria Jones, Trenton Koenig, Annika Lackey, Adrianna Lade, Matthew Lampley, Anna Latham, Brooke Leisure, Lauren Leisure, Brezje Lopez, Lucy Magiera, Elizabeth Martinez, Graham McGrath, Patrick O’Brien, McKenna O’Connor, Jacob Pelletier, Katie Prado, Lilia Provost, Eden Rainbolt, Abigail Richey, Elizabeth Salerno, Noah Smith, Laura Tatroe, Emma Valant, Jael Vickery, Jessica Vickery, Patrick Wilson, Arran Yartz
Sophomores: Gianna Agresti, Jacqueline Allaway, Allaina Beaupre, Anna Beckman, Carly Bilgri, Natalie Blanchette, Daniel Carroll, Shelby Corbett, Olivia Coy, Levi Crosswell, Zachary Curtis, Nolan Czako, Olivia DeLuca, Kennedy Ebersole, Molly Fogel, Ben Grzelak, Micah Hardesty, Kaela Heavener, Ty Kelly, Karmen Krutsinger, Riley Mayer, Emma McCammon, Kelsey Miller, Ashlyn Mitchell, Caitlyn Novak, Connor Nugent, Halle Nugent, Monserrat Olguin, Kylie Patnaude, Francisco Perez, Gavin Phillips, Jewel Pippin, Chase Provost, Colton Provost, William Provost, Michaela Richey, Jaxson Roberts, Estefani Rosales, McKenna Salzman, Mason Scivally, Curinthian Smith, Madigan Spenard, Clare Steffes, Aiden Weber, Grant Wheeler, Tyrone Williams, Elizabeth Worby, Noelle Yartz, Kedzie Yeates
Freshmen: Mason Alberts, Karlee Bednarczyk, Ava Brosseau, Keegan Cole, Kloie Cole, Ava Conroy, Anna Dexter, Tessa DiPietra, Grace Edwards, Zachary Hansen, Carter Heinrich, Anna Hemza, Nathan Howard, Kolton Hunt, Connor Inman, Jackson Jeck, Mallory Kelly, Camille Kuntz, Kendell Lade, Peyton Lambert, Addison Langelett, Jacob Langellier, Axel Lopez, Lucy Mast, Maryely Medina, Brennan Miller, Jackson Mills, Braedyn Mulcahy, Michael O’Connor, Ethan Patel, Amelia Pena, Ava Pinski, Landon Provost, Grace Purcell, Ellery Rohr, Jared Salzman, Sean Storer, Krista Surprenant, Sam Verrill, Lauren Watters, Leah Wilson, Kaden Wiza, Victoria Wojtecki, Alicia Wood
Silver Honor Roll
Seniors: Hailey Baker, Katherine Brouillet, Carlos Cualla, Owen Jackson, Caleb Magruder, Emily Ochoa, Peyton Ryan, Isabelle Williams
Juniors: Jackson Bennett, Claudia Dolliger, Darrick Ford, Sadie Hayden, Jordan Johnson-Autman, Kennedy Lakomiak, Jacob Majszak, Emily Mazzuchi, Mya Pinski, Crystal Rivera, Natalia Ruiz, Caleb Smith, Lorenz Sykes, Tiyhona Thomas-Hill, Cheyenne White, Trevo Wilson, Kaylee Woolman
Sophomores: Meaghan Adcock, Brady Bertrand, Brinley Boskey, Sydney Burnett, Dalton Clodi, Brandon Eakins, Oriana Gonzalez-Guzman, Skyler Hendricks, Bryce Hiatt, Zachary Jefferson, Jonathan Jones, Max Lay, Caden Martin, Anahi Munoz, Mallory O’Connor, Andrea Patino, Faith Wertz, Alex Willis
Freshmen: Jeremy Allaway, Kolton Bynum, Luke Christie, Reese Johnson, Sevin Keigher, Leslee Lopez, Zahid Medina, James Piker, Emanuel Pizano, Jaxson Provost, James Stevenson, Marlis Zacarias
KCC President’s Honor Roll
Madison Bylak, Daisha Johnson, Jordan Johnson-Autman, Elizabeth Martinez, Toryn Provost, Laura Tatroe, Avery Turro
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