Hillary-Butler Wedding
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Megan Elizabeth Hillary and Cory David Butler were married June 27. The ceremony and reception were held in the couple’s backyard in Martinton on a very rainy, yet wonderful, day.

The bride is the daughter of Dennis and Janis Hillary, of Kankakee, and the groom is the son of Beth Schoolman, of Sheldon, and David Butler, of Watseka.