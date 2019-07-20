Wyss-Hooten Engagement
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The parents of Katie Wyss, of Aurora, and Kevin Hooten, of St. Charles, are happy to announce the engagement and approaching marriage of their children. The couple will be married Aug. 3 at St. Patrick’s Catholic Church in St. Charles. Reception will be at Orchard Valley Golf Course and Banquet Hall in Aurora.

Katie is the daughter of Kenny and Linda Wyss, of Chebanse. Kevin is the son of Carolyn Hooten and the late Terrence Hooten, of St. Charles.

Katie received her bachelor’s degree in education at Aurora University and master’s degree in education at University of Illinois and University of St. Francis. She teaches biology and genetics and is a volleyball coach at Metea High School in Aurora.

Kevin graduated from Western Illinois University with a bachelor’s degree in finance. He works in accounting for a loan company in Oak Brook.

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