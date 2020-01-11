Barclay-Sthay Engagement
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Molly Barclay and LeRoy Sthay III are happy to announce their engagement and approaching marriage. The couple will be married Sept. 20.

Molly is the daughter of Michael Barclay and Susan Navey. LeRoy is the son of LeRoy II and Cathy Sthay.

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