AMITA Health St. Mary’s Hospital
Shawn Schuster and Sara Novy, Fairbury, girl, Kinslee Rae, Feb. 22, fifth child.
Armando and Carolyn Macias, girl, Ava Grace, Feb. 23, third child.
Cody and Brittany Larkins, Manteno, girl, Laynee Aaron, Feb. 25, first child.
Brandon and Claire Southard, Kankakee, girl, Heidi Virginia, Feb. 25, third child.
Bryce and Morgan Rudge, Peotone, boy, Griffin Bryce, Feb. 27, first child.
Tiffany Saulsberry, Kankakee, boy, Tyree Shantrel, Feb. 27, fifth child.
Michael and Kimberly Curren, St. Anne, girl, Addison Mae, March 1, first child.
Shawn and Jordan Kulach, Bourbonnais, girl, Braelynn Rae, March 1, second child.
Dustin and Rhonda Childs, Bradley, boy, Carter Daniel, March 2, second child.
Jordyn Wasiel and Elisabeth Prenzel Day, girl, Finley Jean, March 2, fourth child.
James and Kristin Hineline, Bourbonnais, girl, Sawyer Mae, March 2, third child.
Taylor Scaccia, Manteno, boy, Angelo Beckett, March 4, first child.
David Brewton and Jasmin Cornejo, Kankakee, girl, Maleyah Akia, March 5, first child.
Eddie and Rita Miedema, St. Anne, girl, Daniella Roselle, March 6, first child.
Ted Bilek and Lisa Hancock, Danville, girl, Aria Rose, March 7, second child.
Antwonne Walsh and Sharon Wallace, Bourbonnais, boy, Xavier Jason, March 7, first child.
Ryan and Ashley Buckner, Kankakee, twin girls, Olivia Jean and Evelyn Gertrude, March 8, second and third children.
Riverside Medical Center
Rontez Brooks Sr. and Brianna Hawkins, Kankakee, boy, A’Zarion Riley, Feb. 28.
Dequan Smith and Shaqunda Thompson, Kankakee, boy, Dakota, Feb. 28, third child.
Julio and Adela Lopez, Momence, boy, Jayden, Feb. 28, fifth child.
Roberto and Cirenia Prado, Kankakee, boy, Roberto, Feb. 28.
Joe and Michelle Pruneda, Bradley, girl, Sydney Rose, March 1, second child.
Nicholas Mascolo and Dominique Toma, Bradley, boy, Vincent Carmine, March 1, third child.
Daniel and Tracie Noble, Bradley, boy, Elijah Jeffrey, March 1.
Bobby Evans and Jamie Carmack, Bradley, girl, Ember Rosemarie, March 1, second child.
Charles and Laura Fitzpatrick, Peotone, boy, Aiden Joseph, March 3, third child.
Cleveland Stevenson and Kajsha Martin, Kankakee, boy, Kari O’Shea, March 5, second child.
Eric Mauricio and Alexis Klasen, Peotone, boy, Xavier, March 5, third child.
Jose Andrade Jr. and Raquel Castro, Kankakee, boy, Emiliano, March 7, first child.