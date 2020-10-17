Johnson 65th Anniversary

Everett and Lois Johnson, of Bradley, will celebrate their 65th wedding anniversary with a family gathering at a later date. They were married Oct. 15, 1955, in Superior, Wis., at the Methodist Church.

The couple has two children: Dale Johnson, of Kankakee; and Jewel Ann Johnson Papineau, deceased. They also have four grandchildren and 13 great-grandchildren.

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