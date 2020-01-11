Last week’s question

A new law that took effect in Illinois on Jan. 1 raised the state’s minimum wage to $9.25 per hour, up $1 per hour from its previous level. Do you favor the change?

Here are the results:

Yes: 48.1 percent

No: 51.3 percent

By Friday, 39 votes had been recorded.

This week’s question

We are now near the midway point of January 2020. Many of you made a New Year’s resolution at the beginning of the month. If you are among them, have you kept your vow to this point?

(0) comments

Welcome to the discussion.

Please be civil. Don't threaten others. Don't make obscene, vulgar, lewd, racist, sexist or otherwise demeaning statements. Be respectful of others even if you disagree with them.
Please be truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Please be proactive. Report abusive posts.
Please share updates or more information. We value your input and opinion.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK. Thank you!

Post a comment
Stop watching this discussion.