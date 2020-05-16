I was wondering if the governor has the power to call the assembly to Springfield, why has he not done it? If Walmart, Menards, and Target can open safely, why can’t our legislators come together? Where are the checks and balances of our government? This whole virus thing just doesn’t add up. Thank you for your time. Have a blessed day.

Sharla Adams

Kankakee

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