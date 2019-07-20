...ONE MORE DAY OF DANGEROUS HEAT TODAY...
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /8 PM
EDT/ THIS EVENING...
* HIGH TEMPERATURES...92 TO 96 DEGREES.
* MAXIMUM HEAT INDICES...AROUND 110 DEGREES.
* IMPACTS...THE CUMULATIVE EFFECTS OF TEMPERATURES AND HEAT
INDEX VALUES THIS HIGH COULD LEAD TO HEAT RELATED ILLNESSES
WITH PROLONGED EXPOSURE. THOSE WITHOUT AIR CONDITIONING,
ELDERLY, SMALL CHILDREN, AND PETS ARE ESPECIALLY SUSCEPTIBLE.
PLAN AHEAD. HAVE A COOL PLACE TO SHELTER FROM THE HEAT. AVOID
OUTDOOR ACTIVITY, ESPECIALLY STRENUOUS ONES, DURING THE PEAK
HEATING TIMES OF THE DAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS...IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK...THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY...CALL 9 1 1.
THE EXTENDED DURATION OF HEAT AND OPPRESSIVE WARMTH EVEN AT NIGHT
WILL LEAD TO POTENTIALLY HAZARDOUS CONDITIONS, PARTICULARLY FOR
THE ELDERLY AND THOSE WITH PRE-EXISTING HEALTH CONDITIONS.
RESIDENTS OF THE CITY OF CHICAGO CAN CALL 3...1...1...TO REQUEST
WELL BEING CHECKS FOR ELDERLY FRIENDS OR FAMILY MEMBERS, OR FOR
INFORMATION ON FINDING THE NEAREST COOLING CENTER.
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF
FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...
AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN
VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. THIS IS ESPECIALLY TRUE DURING
WARM OR HOT WEATHER WHEN CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL
TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES.
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