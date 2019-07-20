You should do a story on how the City of Kankakee is ticketing vehicles with no city stickers.

I just used up the last of my money on a new apartment waiting to start a new job and they ticketed my vehicles twice [last] week.

I think this is bogus. They don’t even give you time to get a sticker because everyone doesn’t carry money in their pockets at all times. They don’t even keep records of vehicles already ticketed. Shaking my head at Kankakee.

Leah Myers

Kankakee

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