...A FLOOD WARNING FOR URBAN AREAS AND SMALL STREAMS REMAINS IN
EFFECT UNTIL 100 PM CDT MONDAY FOR KENDALL...LA SALLE...DUPAGE...
COOK...LIVINGSTON...LAKE...WILL...EASTERN DE KALB...GRUNDY...
KANKAKEE...NORTHWESTERN FORD...KANE...NORTHWESTERN
IROQUOIS...MCHENRY AND NORTHERN LAKE COUNTIES...
* AT 520 AM CDT, FLOODING CONTINUES ACROSS THE WARNED AREA AS A
RESULT OF VERY HEAVY RAIN SATURDAY NIGHT AND SUNDAY. THIS INCLUDES
THE ENTIRE CHICAGO METRO, WHERE SEVERAL ROADS REMAIN CLOSED.
PREPARE FOR THE POSSIBILITY OF ENCOUNTERING FLOODED OR CLOSED
ROADS THIS MORNING. ADDITIONALLY, MANY AREA RIVERS, STREAMS AND
CREEKS ARE STILL RISING AND WILL REMAIN ELEVATED BEYOND THIS
MORNING AS A RESULT OF ADDITIONAL RUNOFF.
* SOME LOCATIONS THAT ARE EXPERIENCING FLOODING INCLUDE...
CHICAGO, AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, ELGIN, WAUKEGAN, CICERO,
HAMMOND, GARY, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG,
BOLINGBROOK, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, ORLAND PARK, TINLEY
PARK, OAK LAWN AND BERWYN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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