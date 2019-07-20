There was an article titled "More time in jail for KHS grad" where the title had absolutely nothing to do with the article.

As a proud member of this community, I find it quite disturbing the bias shown against KHS [Kankakee High School]. Most people arrested in this area are grads from all the area schools. The article shows that she actually graduated in 2018, not even 2019.

This is the second article about this young lady where the main title includes "KHS grad." The bias shown by the Daily Journal is the main reason I am no longer a subscriber. We have to do better for the good of the community. Thank you for your time.

Andrea Jackson

Kankakee 

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