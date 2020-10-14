Daily Journal obituaries

BOURBONNAIS — Timothy G. Tousignant, 59, of Bourbonnais, passed away March 17, 2020, at Riverside Medical Center in Kankakee.

A memorial visitation will be from 4 p.m. to 6 p.m. Friday, Oct. 16, in the All Saints Cemetery Chapel, Bourbonnais.

The inurnment service will be at 11:30 a.m. Saturday, Oct. 17, also at the cemetery. Memorials may be made to the wishes of the family.

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