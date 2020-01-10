Patrick Hauert

...HEAVY RAIN LIKELY TONIGHT AND AT TIMES ON SATURDAY...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM CST /7 PM EST/ THIS
EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ILLINOIS AND NORTHWEST INDIANA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ILLINOIS, COOK, DUPAGE, FORD, GRUNDY,
IROQUOIS, KANKAKEE, KENDALL, LIVINGSTON, AND WILL. IN
NORTHWEST INDIANA, BENTON, JASPER, LAKE IN, NEWTON, AND
PORTER.
* FROM 6 PM CST /7 PM EST/ THIS EVENING THROUGH SATURDAY
AFTERNOON
* WHAT...MODERATE TO HEAVY RAIN WILL ENVELOP THE AREA THIS EVENING
AND CONTINUE INTO SATURDAY MORNING BEFORE BECOMING MORE PERIODIC
AND EVENTUALLY CHANGING OVER TO WINTRY PRECIPITATION SATURDAY
AFTERNOON OR NIGHT. RAINFALL TOTALS THROUGH SATURDAY AFTERNOON
OF TWO TO FOUR INCHES ARE EXPECTED, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
POSSIBLE. SIGNIFICANT RAINFALL ACCUMULATIONS AND HIGH RAINFALL
RATES MAY CAUSE FLOODING OF AREA RIVERS AND POOR DRAINAGE AREAS.
* IMPACTS...RIVER AND SMALL STREAM FLOODING LIKELY. ROADWAYS,
VIADUCTS, DITCHES, AND OTHER POOR DRAINAGE AREAS MAY BE IMPACTED
IN URBAN AREAS. AGRICULTURAL LAND AND POOR DRAINAGE AREAS MAY BE
INUNDATED IN RURAL AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE FLOOD
WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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