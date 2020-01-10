Patrick Hauert
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PEOTONE — Capt. Patrick Charles Hauert, 78, passed away Dec. 29, 2019, in Olympia, Wash.

He was born Nov. 6, 1941, the son of Louis and Elizabeth Hauert, in Peotone.

Surviving are his wife of 57 years, Carol; a son, two daughters and two grandchildren.

He served in the U.S. Navy from 1964 to 1994 and will be inurned with honors in Tahoma National Cemetery in Kent, Wash., at 11:30 a.m. on Friday, Jan. 31.

Please sign his online guestbook at funeralalternatives.org.

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