SATURDAY, JAN. 16

Anderson-Sittig, Maggie, 88, Bradley, Jan. 11

Irwin, Dr. George, 101, Fort Myers, Fla., Jan. 9

Keen, Margaret, 94, Grant Park, Jan. 12

Milk, Jacqueline, 93, Kankakee, Jan. 14

Monroe, Aaron, 37, Beaverville, Jan. 10

Pheifer, Mary, 90, Gilman, Jan. 14

Swanson, Michael, 70, Chebanse, Jan. 13

Webb, Dennis Sr., 72, Kankakee, Jan. 13

MONDAY, JAN. 18

Martin Luther King Jr. Holiday, no newspaper published

TUESDAY, JAN. 19

Drollinger, Lulua, 89, Kankakee, Jan. 16

Glazier, Bill, 92, Chatham, Jan. 16

Yung, Barbara, 85, Bourbonnais, Jan. 17

WEDNESDAY, JAN. 20

Armstrong, Judy, 64, Pembroke Township, Jan. 14

Breeden, Gene Sr., 75, Loda, Jan. 17

Harris, Katherine, 80, St. Anne, Jan. 16

Johnson, Mary, 85, Momence, Jan. 15

Johnson, Melvin, 56, Pembroke Township, Jan. 12

Norder, Kay, 74, Watseka, Jan. 15

Reinagle, Carol, 79, Rice Lake, Wis., Jan. 17

THURSDAY, JAN. 21

Donley, Esther, 83, Kankakee, Jan. 18

Jarka, Rickey, 68, Wilmington, Jan. 18

Mattocks, David, 64, Momence, Jan. 19

Ruklic, Dorothy, 79, Manteno, Jan. 15

Stahler, Margaret, 84, Dwight, Jan. 19

Here’s a list of the area obituaries according to the date the obituary was published in print (including name, age, city, date of death) for the week.