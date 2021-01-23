SATURDAY, JAN. 16
Anderson-Sittig, Maggie, 88, Bradley, Jan. 11
Irwin, Dr. George, 101, Fort Myers, Fla., Jan. 9
Keen, Margaret, 94, Grant Park, Jan. 12
Milk, Jacqueline, 93, Kankakee, Jan. 14
Monroe, Aaron, 37, Beaverville, Jan. 10
Pheifer, Mary, 90, Gilman, Jan. 14
Swanson, Michael, 70, Chebanse, Jan. 13
Webb, Dennis Sr., 72, Kankakee, Jan. 13
MONDAY, JAN. 18
Martin Luther King Jr. Holiday, no newspaper published
TUESDAY, JAN. 19
Drollinger, Lulua, 89, Kankakee, Jan. 16
Glazier, Bill, 92, Chatham, Jan. 16
Yung, Barbara, 85, Bourbonnais, Jan. 17
WEDNESDAY, JAN. 20
Armstrong, Judy, 64, Pembroke Township, Jan. 14
Breeden, Gene Sr., 75, Loda, Jan. 17
Harris, Katherine, 80, St. Anne, Jan. 16
Johnson, Mary, 85, Momence, Jan. 15
Johnson, Melvin, 56, Pembroke Township, Jan. 12
Norder, Kay, 74, Watseka, Jan. 15
Reinagle, Carol, 79, Rice Lake, Wis., Jan. 17
THURSDAY, JAN. 21
Donley, Esther, 83, Kankakee, Jan. 18
Jarka, Rickey, 68, Wilmington, Jan. 18
Mattocks, David, 64, Momence, Jan. 19
Ruklic, Dorothy, 79, Manteno, Jan. 15
Stahler, Margaret, 84, Dwight, Jan. 19