MOMENCE — Matthew J. Gibson, 57, of Momence, passed away Tuesday (Jan. 7, 2020) at Aperion Care in Bradley.

Visitation will be from 10 a.m. Saturday, Jan. 11, until the 11 a.m. funeral Mass at St. Patrick Catholic Church in Momence. Interment will be at a later date in Danville National Cemetery in Danville.

Please sign his online guestbook at cotterfh.com.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Please be civil. Don't threaten others. Don't make obscene, vulgar, lewd, racist, sexist or otherwise demeaning statements. Be respectful of others even if you disagree with them.
Please be truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Please be proactive. Report abusive posts.
Please share updates or more information. We value your input and opinion.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK. Thank you!

Post a comment
Stop watching this discussion.