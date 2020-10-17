...HIGH FIRE DANGER TODAY...
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM CDT /11 AM EDT/
THIS MORNING TO 8 PM CDT /9 PM EDT/ THIS EVENING FOR EAST CENTRAL
ILLINOIS AND NORTHWEST INDIANA...
* AFFECTED AREA...LAKE IN, PORTER, NEWTON, JASPER, BENTON,
KANKAKEE, LIVINGSTON, IROQUOIS AND FORD.
* WINDS...SOUTH 25 TO 35 MPH WITH GUSTS TO 50 MPH.
* TIMING...LATE THIS MORNING THROUGH EARLY THIS EVENING.
* RELATIVE HUMIDITY...20 TO 25 PERCENT.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF STRONG WINDS, VERY LOW RELATIVE
HUMIDITY, MILD TEMPERATURES, AND EXCEPTIONALLY DRY FUELS WILL
LIKELY PROMOTE EXTREMELY DANGEROUS BEHAVIOR OF ANY FIRES. ANY
FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY. THE THREAT IS
GREATEST IN RURAL AREAS WHERE HARVEST ACTIVITIES ARE OCCURRING.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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