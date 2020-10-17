Daily Journal obituaries

MOMENCE -- Gordon A. Bramer, 79, passed away Thursday (Oct. 15, 2020).

Visitation will be from 4 p.m. to 8 p.m. Tuesday, Oct. 20 at Cotter Funeral Home in Momence. A funeral service will be at 10 a.m. Wednesday, Oct. 21, also at the funeral home. Interment will be in Momence Cemetery, Momence.

Please sign his online guestbook at cotterfh.com.

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