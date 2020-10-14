Death notices:
Elaine M. Saxsma, 93, of Kankakee, passed away Monday (Aug. 3, 2020) at Miller Health Care Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...SOUTH WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS OF 45 TO 50 MPH EXPECTED. * WHERE...ALL OF NORTHERN ILLINOIS AND PORTIONS OF NORTHWEST INDIANA. * WHEN...FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS. &&
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 7 PM CDT THIS EVENING FOR CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR PORTIONS OF EASTERN ILLINOIS AND NORTHWEST INDIANA... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A RED FLAG WARNING FOR CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS, WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 7 PM CDT THIS EVENING. * AFFECTED AREA...LAKE IN, PORTER, NEWTON, JASPER, LA SALLE, BENTON, KENDALL, GRUNDY, WILL, KANKAKEE, LIVINGSTON, IROQUOIS AND FORD. * WINDS...SOUTH 20 TO 30 MPH WITH GUSTS OF 45 TO 50 MPH. * TIMING...THIS AFTERNOON THROUGH EARLY EVENING. * RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 25 PERCENT. * IMPACTS...THE COMBINATION OF STRONG WINDS, VERY LOW RELATIVE HUMIDITY, EXCEPTIONALLY DRY FUELS, AND WARM TEMPERATURES WILL PROMOTE EXTREMELY DANGEROUS BEHAVIOR OF ANY FIRES. ANY OUTDOOR BURNING IS STRONGLY DISCOURAGED TODAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR. &&
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