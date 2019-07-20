Death notices

Gordon Winger, 84, of Cissna Park, passed away Thursday (July 18, 2019) at Faith Place in Danforth. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Cissna Park.

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