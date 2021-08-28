Death notices
Paul Edward Dobbins, 78, of Bourbonnais, passed away Thursday (Aug. 26, 2021) at Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
Frank Rogers, 76, of Bradley, passed away Thursday (Aug. 26, 2021) at Aperion Care nursing home in Bradley. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
Linda Marie Steinke, 71, of Bourbonnais, passed away Aug. 20, 2021, at Alexian Brothers Medical Center in Elk Grove Village. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.