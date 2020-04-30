DJ death notices

Death notices

Inis M. Grant, 91, of Watseka, passed away Monday (April 27, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Baier Funeral Home in Watseka.

Victor “Vic” J. Panozzo, 79, of Manteno and formerly of Kankakee, passed away Tuesday (April 28, 2020) at Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.

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