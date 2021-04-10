Death notices
Jimmie Belle, 67, of Kankakee, passed away Thursday (April 8, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
James “Jim” Coyle, 96, of Kankakee, passed away Tuesday (April 6, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
Dex Statler McKenzie, 48, of Kankakee, passed away Friday (April 9, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
Michael A. Perino, 69, of Braceville, passed away April 3, 2021. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.