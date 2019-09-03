Barbara S. Vaughan, 57, of Kankakee, passed away Thursday (Aug. 29, 2019) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee.

Visitation will be from 9:30 a.m. Wednesday, Sept. 4, until the 11:30 a.m. celebration of life at Our Savior Lutheran Church, 975 W. Brookmont Blvd., Bradley. Burial will follow in All Saints Cemetery, Route 102, Bourbonnais.

Please sign her online guestbook at jensenmemorialchapel.com.

(Pd)

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