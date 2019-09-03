...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR NORTHEASTERN LIVINGSTON...
SOUTHEASTERN GRUNDY...SOUTHWESTERN KANKAKEE...NORTH CENTRAL FORD AND
NORTHWESTERN IROQUOIS COUNTIES UNTIL 1100 AM CDT...
AT 1008 AM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM
CLUSTER CENTERED NEAR GARDNER, OR SLIGHTLY NORTHEAST OF DWIGHT,
MOVING EAST AT 45 MPH.
HALF INCH HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS
AREA OF STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, DWIGHT, HERSCHER, CLIFTON, CHEBANSE,
ASHKUM, AROMA PARK, CULLOM, ESSEX, SOUTH WILMINGTON, BONFIELD,
BUCKINGHAM, CABERY, KEMPTON, CAMPUS, REDDICK, EMINGTON AND EAST
BROOKLYN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
&&
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please be civil. Don't threaten others. Don't make obscene, vulgar, lewd, racist, sexist or otherwise demeaning statements. Be respectful of others even if you disagree with them.
Please be truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Please be proactive. Report abusive posts.
Please share updates or more information. We value your input and opinion.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK. Thank you!