Anthony J. Monterosso, 65, of Bourbonnais, passed away July 10, 2019, at his home.

Visitation will be from 9 a.m. to 10:45 a.m. on Monday, July 22, at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais. Funeral Mass will be celebrated at 11 a.m., also Monday, at Maternity BVM Catholic Church in Bourbonnais. Interment will follow in All Saints Cemetery in Bourbonnais. Memorials may be made the wishes of the family.

Please sign his online guestbook at clancygernon.com.

(Pd)

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