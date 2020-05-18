Rowing the rows
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Bonfield farmer Jared Sikes, right, Limestone farmer Chris Ohrt, left, and his son Caisen, 6, embark in a boat and kayak on one of Ohrt’s fields after storms caused flooding throughout Kankakee County. “We joked about doing it last year,” said Sikes, whose family farm also has significant flooding again. “I told him we’re doing it. We could use a little stress relief.” The duo were later joined by other area farmers and floated the rows until dark.

 Daily Journal/Tiffany Blanchette

Bonfield farmer Jared Sikes, right, Limestone farmer Chris Ohrt, left, and his son Caisen, 6, embark in a boat and kayak on one of Ohrt’s fields after storms caused flooding throughout Kankakee County.

“We joked about doing it last year,” said Sikes, whose family farm also has significant flooding again. “I told him we’re doing it. We could use a little stress relief.”

The duo were later joined by other area farmers and floated the rows until dark.

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