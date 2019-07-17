It’s now 64 years old

Walt Disney opened his Disneyland amusement park in Anaheim, Calif., on July 17, 1955, or 64 years ago today.

Admission price has risen

When the park first opened, the one-day admission price was a mere $1. The price now has risen to more than $100.

A family connection

The first $1 admission ticket was purchased by Roy O. Disney, Walt Disney’s brother.

Stars once worked there

Before rising to fame in Hollywood, aspiring actors Steve Martin and Michelle Pfeiffer worked at Disneyland.

All ears

Since the park opened, more than 84 million souvenir Mickey Mouse ears have been sold to visiting patrons.

Sources: businessinsider.com, disneyland.disney.go, rd.com

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