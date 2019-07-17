By Daily Journal Staff Report

Because of extreme heat forecast for Saturday, organizers have decided to cancel the Herscher Chicken-in-the-Park BBQ at Village Park in Herscher. They said they are doing this for the safety of workers and visitors.

“Again, we apologize for the cancellation, and we encourage you to stay inside and stay safe this weekend,” organizers said in a news release.{div style=”font-size: 13px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif;” dir=”ltr”} {/div}

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