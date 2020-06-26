Daily Journal

CLIFTON — Central High School Class of 1958 is planning its annual reunion luncheon for 1 p.m. Saturday, Aug. 22, at the Longbranch in Le’Rable, 2713 N. 1500 East Road, Clifton.

To attend, RSVP by Aug. 17 to Lea by calling 815-694-2456 or emailing to anl_lml@yahoo.com.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Please be civil. Don't threaten others. Don't make obscene, vulgar, lewd, racist, sexist or otherwise demeaning statements. Be respectful of others even if you disagree with them.
Please be truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Please be proactive. Report abusive posts.
Please share updates or more information. We value your input and opinion.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK. Thank you!

Post a comment
Stop watching this discussion.