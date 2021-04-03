Village president

• Mike Watson, Progressive Citizens

• Gene Jordan, Democrat

• Lori Gadbois, Bradley Citizens United

Village clerk

• Julie Tambling, Progressive Citizens

• Clark Gregoire, Bradley Citizens United

Village trustees

(Vote for 3)

• Ryan LeBran, Progressive Citizens

• Brian Tieri, Progressive Citizens

• Grant Vandenhout, Progressive Citizens

• Josh Glenzinski, Democrat

• Robert Redmon, Bradley Citizens United

• Erika McGrath, Bradley Citizens United

• Jeff Hackley, Bradley Citizens United