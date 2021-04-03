Village president
• Mike Watson, Progressive Citizens
• Gene Jordan, Democrat
• Lori Gadbois, Bradley Citizens United
Village clerk
• Julie Tambling, Progressive Citizens
• Clark Gregoire, Bradley Citizens United
Village trustees
(Vote for 3)
• Ryan LeBran, Progressive Citizens
• Brian Tieri, Progressive Citizens
• Grant Vandenhout, Progressive Citizens
• Josh Glenzinski, Democrat
• Robert Redmon, Bradley Citizens United
• Erika McGrath, Bradley Citizens United
• Jeff Hackley, Bradley Citizens United
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