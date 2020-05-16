Cops 4

BOURBONNAIS — Ronald V. Smith Jr., 58, of Bourbonnais, was arrested and charged with attempted murder, aggravated battery with a firearm and felon possessing a weapon after he shot a man during an argument on May 12 in unincorporated Bourbonnais.

According to the Kankakee County Sheriff's Department, deputies were dispatched to Cherry Drive in Tri-Star Estates for a domestic disturbance. While en route, police were told there were reports of shots fired.

They were alerted by another dispatch that a person was lying in a driveway.

Upon arrival, deputies stopped a vehicle driven by a women with a male passenger who had  suffered three gunshot wounds. The victim was taken to a local hospital.

As of Friday, he remained hospitalized.

A judge set Smith's bond at $750,000.

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