...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT TONIGHT INTO SUNDAY EVENING...
.A WIDESPREAD AREA OF GENERALLY STEADY AND MODERATE RAINFALL IS
FORECAST TO DEVELOP TONIGHT AND INTO SUNDAY MORNING. THIS RAIN
WILL FALL ONTO SOILS THAT ARE NEARLY OR ALREADY SATURATED DUE TO
THURSDAY NIGHT'S HEAVY RAIN EVENT. BY LATE SUNDAY MORNING AND INTO
THE AFTERNOON, THUNDERSTORMS WITH HEAVIER RAINFALL MAY BEGIN TO
TRAIN OF THE SAME AREAS RESULTING IN A THREAT FOR FLASH FLOODING
AND SUBSEQUENT RENEWED RIVER FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY
EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF ILLINOIS AND NORTHWEST
INDIANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ILLINOIS, CENTRAL
COOK, DE KALB, DUPAGE, EASTERN WILL, GRUNDY, KANE, KANKAKEE,
KENDALL, LAKE IL, MCHENRY, NORTHERN COOK, NORTHERN WILL,
SOUTHERN COOK, AND SOUTHERN WILL. IN NORTHWEST INDIANA,
JASPER, LAKE IN, NEWTON, AND PORTER.
* FROM LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY EVENING
* AN INITIAL WIDESPREAD AREA OF MODERATE RAIN WITH EMBEDDED
THUNDERSTORMS IS EXPECTED TONIGHT INTO SUNDAY MORNING. LOCALIZED
RAINFALL AMOUNTS OF UP TO 1 TO 2 INCHES WILL BE POSSIBLE WITH
THIS ACTIVITY. ADDITIONAL HEAVIER SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE
THEN EXPECTED TO DEVELOP THROUGH THE AFTERNOON HOURS AND MAY
MOVE OVER THE SAME AREAS RESULTING IN THE POTENTIAL FOR FLASH
FLOODING.
* THIS HEAVY RAINFALL MAY RESULT IN FLOODING OF LOW LYING OR POOR
DRAINAGE AREAS. ADDITIONAL RISES ON AREA RIVERS INTO NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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