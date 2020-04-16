...ANOTHER LATE SEASON ROUND OF ACCUMULATING SNOW TONIGHT INTO
EARLY FRIDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM CDT /MIDNIGHT
EDT/ THIS EVENING TO 1 PM CDT /2 PM EDT/ FRIDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES.
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE WHERE THE HEAVY SNOW BAND SETS
UP. RAIN WILL BE MIXED IN WITH THE SNOW IN SOUTHERN PORTIONS OF
FORD, IROQUOIS, AND BENTON COUNTIES.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST INDIANA AND EAST CENTRAL AND
NORTHEAST ILLINOIS.
* WHEN...FROM 11 PM CDT /MIDNIGHT EDT/ THIS EVENING TO 1 PM CDT /2
PM EDT/ FRIDAY. HEAVIEST SNOWFALL RATES BETWEEN 3 AM CDT /4 AM
EDT/ AND 7 AM CDT /8 AM EDT/ FRIDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL RATES OF ONE INCH PER HOUR ARE
POSSIBLE OVERNIGHT. THIS WILL ALLOW SNOW TO QUICKLY ACCUMULATE
ON AREA ROADWAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR ILLINOIS CAN BE OBTAINED ON THE
INTERNET AT WWW.GETTINGAROUNDILLINOIS.COM. THE LATEST ROAD
CONDITIONS FOR INDIANA ARE AVAILABLE BY CALLING 1-800-261-7623.
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