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KANKAKEE — A man was shot while standing in a driveway of a residence in the 1700 block of East Duane Boulevard at 11:08 a.m. today.

According to Kankakee police, officers responded to a report of a 27-year-old male who had been shot in his torso. The man was taken to a hospital for treatment.

Upon arrival, officers were advised that an unknown subject in a black Nissan car with tinted windows shot at and struck the victim. 

The vehicle was last seen heading west from the scene. 

Anyone with information can callKankakee police at 815-933-3321.

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