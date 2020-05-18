THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR URBAN AREAS AND SMALL STREAMS IN...
KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS...
LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
EASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
NORTHWESTERN FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...
KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
NORTHWESTERN IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...
MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
* UNTIL 400 AM CDT TUESDAY.
* AT 1159 AM CDT, FLOODING, SOME STILL SIGNIFICANT, CONTINUES ACROSS
THE WARNED AREA AS A RESULT OF THE VERY HEAVY RAIN FROM SATURDAY
NIGHT AND SUNDAY. THIS INCLUDES THE ENTIRE CHICAGO METRO, WHERE
SEVERAL ROADS REMAIN CLOSED. IN ADDITION, WATER RESCUES ARE
ONGOING THIS MORNING ACROSS PORTIONS OF GRUNDY COUNTY. PREPARE FOR
THE POSSIBILITY OF ENCOUNTERING FLOODED OR CLOSED ROADS THROUGH
TODAY AND THIS EVENING. ADDITIONALLY, MANY AREA RIVERS, STREAMS
AND CREEKS ARE STILL RISING AND WILL REMAIN ELEVATED BEYOND THIS
MORNING AS A RESULT OF ADDITIONAL RUNOFF.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
CHICAGO, AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, ELGIN, WAUKEGAN, CICERO,
HAMMOND, GARY, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG,
BOLINGBROOK, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, ORLAND PARK, TINLEY
PARK, OAK LAWN AND BERWYN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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