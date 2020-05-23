Police blotter

DUI

Kankakee County Sheriff’s Police arrested Michael P. Duggan, 37, of Manteno, and charged him with driving under the influence of alcohol and obstructing justice on May 21. According to a prosecutor, a deputy observed a vehicle travelling west on West 3100N Road near Osage Drive in Bourbonnais going 44 mph in a 35 mph zone at 12:26 a.m. The deputy pulled the vehicle over and talked to the driver, Duggan. The deputy said Duggan was alcohol impaired and refused breath, blood and urine tests. A judge released Duggan on a $5,000 recognizance bond.

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