THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 207 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT /9 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB LA SALLE
LEE OGLE WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KANKAKEE KENDALL
LAKE IL MCHENRY WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
BENTON JASPER LAKE IN
NEWTON PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM,
CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DEMOTTE,
DIXON, DOWNERS GROVE, DWIGHT, ELGIN, EVANSTON, FAIRBURY, FOWLER,
GARY, GIBSON CITY, GILMAN, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE,
KENTLAND, LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY,
MENDOTA, MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, MUNDELEIN,
NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA,
OXFORD, PARK FOREST, PAXTON, PLANO, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER,
ROCHELLE, ROCKFORD, ROSELAWN, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE,
VALPARAISO, WATSEKA, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK,
AND YORKVILLE.
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