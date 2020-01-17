DUI

Kankakee County Sheriff’s police arrested Harold L. Sippel, 56, of Cabery, and charged him with driving under the influence of alcohol and obstructing justice on Jan. 16. According to a prosecutor, a deputy on patrol southbound on Interstate 57 at the 315 mile marker observed a vehicle weaving back and forth in its lane. The deputy stopped the vehicle and talked with the driver, Sippel. The deputy determined that Sippel was alcohol impaired. Sippel refused to give blood or urine sample after the deputy obtained a warrant, police say. A judge released Sippel on a $10,000 recognizance bond.

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