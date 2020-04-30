Police blotter

DUI

Bradley police arrested Ryne R. Stewart, 27, of Bradley, and charged him with driving under the influence of drugs on April 26. According to a prosecutor, police investigated a driver passed out behind the wheel of a car in the turn lane on West North Street at North Kennedy Drive at 4:43 p.m. Stewart did submit to blood and urine testing. A judge set Stewart’s bond at $15,000.

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