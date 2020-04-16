Police blotter

Shots fired

Kankakee police investigated a reports of shots fired in the 600 block of East Oak Street at 2:15 p.m. Wednesday. Police said two unknown offenders exited a gray or silver Malibu with tinted windows and fired at another vehicle that was driving from the area. The case is under investigation. Anyone with information is asked to call Kankakee police at 815-933-3321.

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