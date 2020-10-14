...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 7 PM CDT THIS
EVENING FOR CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR PORTIONS OF
EASTERN ILLINOIS AND NORTHWEST INDIANA...
* AFFECTED AREA...LAKE IN, PORTER, NEWTON, JASPER, LA SALLE,
BENTON, KENDALL, GRUNDY, WILL, KANKAKEE, LIVINGSTON, IROQUOIS
AND FORD.
* WINDS...SOUTH 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH.
* TIMING...THIS AFTERNOON THROUGH EARLY EVENING.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 25 PERCENT.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF STRONG WINDS, VERY LOW RELATIVE
HUMIDITY, EXCEPTIONALLY DRY FUELS, AND WARM TEMPERATURES WILL
PROMOTE EXTREMELY DANGEROUS BEHAVIOR OF ANY FIRES. ANY OUTDOOR
BURNING IS STRONGLY DISCOURAGED TODAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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