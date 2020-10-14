bear
Buy Now

Name: Bear

Age: 6

My People and Place of Residence: Charlotte Wellman, of Manteno.

A Little Bit About Me: I love to cuddle with my owners, play with my squeaky toys, play in the snow, and sit by the window and look outside.

Favorite Treat: I like lots of things, but my very favorite is pumpkin.

If I Could Speak, I Would Say: What’s for dinner?

(0) comments

Welcome to the discussion.

Please be civil. Don't threaten others. Don't make obscene, vulgar, lewd, racist, sexist or otherwise demeaning statements. Be respectful of others even if you disagree with them.
Please be truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Please be proactive. Report abusive posts.
Please share updates or more information. We value your input and opinion.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK. Thank you!

Post a comment
Stop watching this discussion.