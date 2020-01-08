coco
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CoCo

Name: CoCo

Age: 5

My People and Place of Residence: Lauren Karsgaard, of Bourbonnais

A Little Bit About Me: CoCo likes to roll over for treats, and cuddle with her best friend, Joshua.

Favorite Treat: Peanut butter beggin’ strips

If I Could Speak, I Would Say: More attention please.

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